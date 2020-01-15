Один колодец на все село. Правозащитники рассказали о проблемах Старомарьевки в «серой зоне»

Детям из села Старомарьевка в Донецкой области приходится каждый день проходить 4 километра, чтобы попасть в школу. Об этом сообщает Мониторинговая миссия по правам человека в Украине. Ближайшее к селу учебное заведение расположено в поселке Гранитное, подконтрольном украинской власти.



Село Старомарьевка находится в «серой зоне», оно разделено рекой Кальмиус. В селе проживает 80 человек, среди которых семеро детей.





В селе нет водопровода, а единственный источник питьевой воды – колодец. Чтобы попасть к нему жители Старомарьевки должны пройти три километра. С 2014 года здесь нет магазина, аптеки и общественного транспорта.



В Миссии напоминают, что Старомарьевка – не единственное село, оставшееся в изоляции из-за вооруженного конфликта на Донбассе.