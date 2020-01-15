Сегодня Рада рассмотрит изменения в Конституцию о децентрализации. Ждут Зеленского

Сегодня Верховная Рада рассмотрит президентский законопроект № 2598 об изменениях в Конституцию Украины в части децентрадизации власти. Этот законопроект указан первым в повестке дня на сайте парламента.



Ожидается, что депутаты включат документ в повестку дня сессии и направят его в Конституционный суд, который сделает вывод, соответствует ли законопроект Основному закону.



Также ожидается прибытие в Раду президента Владимира Зеленского.



Заседание парламента начнется в 10:00. Прямая трансляция будет здесь:





Законопроект № 2598 предусматривает изменение территориальной организацию власти и усиления местного самоуправления. Предполагается появление громад и округов помимо областей. Закрепляется, что изменение границ округов, их наименование и переименование осуществляется с учетом мнения местных жителей. Вопросы местного значения также решает громада путем выборов, местных референдумов, местных инициатив и других форм, определенных законом. Предусматривается создание представительных и исполнительных органов местного самоуправления: окружной, областной совет, их исполкомы.



Для надзора за соблюдением Конституции и законов Украины предлагается ввести институт префектов, которых будет назначать президент по представлению Кабинета министров.



В законопроекте № 2598 отсутствует понятие «особого статуса» Донбасса. При этом предлагается разрешить Верховной Раде менять статус административно-территориальных единиц.