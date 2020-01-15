Власть Херсонщины ищет деньги, чтобы построить мини-город для переселенцев

В Геническе на Херсонщине областная власть хочет построить новый жилой комплекс для внутренне перемещенных лиц и участников АТО/ООС. Об этом заявил заместитель главы Херсонской ОГА Сергей Козырь в Facebook и опубликовал видео проекта застройки.

На свободном от застройки земельном участке площадью 4,5 га по проекту предусматривается строительство шести 4-этажных домов на 336 квартир. Ориентировочная стоимость проекта - 160 миллионов гривен. Но в бюджете этой суммы нет.



По его словам, сейчас областной властью готовится обращение в Министерство развития громад и территорий Украины, чтобы получить финансовую поддержку и начать строительство.



В комментариях к публикации Козырь сообщил, что сейчас только в самом Геническе проживает более 2 тысяч человек.