СМИ: ДТЭК Ахметова перестала платить государству за передачу электроэнергии

Компании группы ДТЭК Рината Ахметова в конце 2019 года перестали платить за услуги передачи энергии государственной компании «Укрэнерго» и по состоянию на 10 января накопили долг в размере 544,48 миллиона гривен. Об этом сообщает «Наші гроші» со ссылкой на источник в правительственных структурах.



Наибольший долг в размере 362,50 миллиона гривен накопила «Д.трейдинг», которая перестала платить за транспортировку электроэнергии магистральными линиями в ноябре. «ДТЭК-Западэнерго» с октября накопила долг 118,86 миллиона гривен. Еще 63,12 миллиона гривен должна «ДТЭК Павлоградуголь».



Общая задолженность более тысячи клиентов «Укрэнерго» составила 1,33 миллиарда гривен. Таким образом группа ДТЭК должна госкомпании почти половину этой суммы.



В открытых источниках нет данных о том, что ДТЭК выиграла какой-либо судебный иск, который бы разрешил не платить компаниям Ахметова на законных основаниях.



На втором месте по суммарному размеру долгов — государственная «Харьковоблэнерго» и принадлежащая ей «Харьковэнергосбыт», накопившие 222,04 миллиона гривен.



Государственная «Укринтерэнерго» задолжала 99,16 миллиона гривен, «Энергетическая Украина ЕК» — 59,35 миллиона гривен, «Николаевобленерго» — 40,65 миллиона гривен.