Путин согласен, что президент РФ не может занимать этот пост больше двух сроков подряд. Предложил передать часть полномочий парламенту

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Президент России Владимир Путин согласен, что президент РФ не может занимать этот пост больше двух сроков подряд. Об этом он заявил во время послания Федеральному собранию, которое транслировал телеканал «Россия 1».



Также Путин предложил передать Госдуме право утверждать кандидатуру премьер-министра страны. Кроме того, он предложил, чтобы парламент по представлению главы правительства утверждал всех вице-премьеров и федеральных министров.



Президент России, утверждающий сейчас состав правительства, по словам Путина, не будет иметь права отклонить кандидатуры, утвержденные парламентом.



Путин также предложил назначать руководителей силовых ведомств по итогам консультаций с Советом Федерации. При этом он считает необходимым сохранить за президентом права руководства вооруженными силами и силовыми ведомствами.



Кроме того Путин подчеркнул, что за президентом должно остаться право отстранять премьер-министра, его заместителей и других министров в случае, если те утратили доверие или ненадлежащим образом исполняют свои обязанности.



Все эти предложения Путина можно внедрить путем изменения Конституции России. Он предложил вынести поправки в Конституцию на всенародное голосование.

Владимир Путин занимает пост президента России второй срок подряд. Его полномочия истекают в 2024 году.