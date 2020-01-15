Задержан еще один член группировки, которая причастна к убийству Окуевой. Но по другому делу

Правоохранители задержали еще одного человека, который по мнению следствия, входит в группу людей, причастных к убийству Амины Окуевой и покушению на жизнь Адама Осмаева. Однако мужчина задержан по подозрению в причастности к другому преступлению. Об этом сообщает «Слидство.Инфо», ссылаясь на адвоката задержанного Ирину Бигунец.



Задержанного мужчину зовут Андрей Кравченко. Его задержали утром, 15 января, около его дома.



В прокуратуре и полиции Киевской области подтвердили факт задержания.По словам главы пресс-службы полиции Киевской области Николая Жуковича, речь идет об убийстве киевского предпринимателя в 2014-м году. Детали Жукович не сообщил.



«Слидство.Инфо» отмечает, что Кравченко является одним из семи подозреваемых в процессах по убийствам директора компании Caparol Павла Зможного, которое произошло в 2016 году, а также начальника отдела рекламы киевского метрополитена Павла Миленького.

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