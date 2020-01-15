Рада не успела отправить законопроект о децентрализации в Конституционный суд

Верховная Рада во время сегодняшнего пленарное заседания не успела приступить к работе над законопроектом президента Владимира Зеленского № 2598 об изменениях в Конституцию в части децентрализации власти.



Ожидалось, что сегодня Рада включит документ в повестку дня сессии и направит его в Конституционный суд, который сделает вывод, соответствует ли законопроект Основному закону.



Заседание парламента началось в 10:00 и длилось до 14:00. Теперь до вечера депутаты будут работать в комитетах, фракциях и группах.



В повестке дня парламента законопроект № 2598 был указан первым, однако спикер Дмитрий Разумков вынес на заседание другие вопросы.



В частности, больше всего времени у депутатов ушло на рассмотрение правок к законопроекту о внесении изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс, Гражданский процессуальный кодекс, Кодекс административного судопроизводства относительно усовершенствования пересмотра судебных решений в апелляционном и кассационном порядке. В итоге этот законопроект был принят во втором чтении в два часа дня. После этого Разумков закрыл заседание.



Депутат от фракции «Слуга народа» Ирина Верещук в эфире телеканала «Наш» заявила, что у нее «есть вопросы» к законопроекту о децентрализации относительно полномочий префекта, финансирования громад. При этом она отметила, что в СН несть внутренняя дискуссия по законопроекту: часть депутатов считают, что в таком виде его не стоит направлять в Конституционный суд, так как в случае позитивного вывода КС парламентарии уже не смогут внести в документ правки между первым и вторым чтением.



Сегодня законопроект № 2598 раскритиковали посольства Германии, Канады и Швеции. Дипломатические ведомства, подчеркивают, что документ не укрепляет права громад и призвали провести консультации с обществом для внесения изменений в текст законопроекта.



Следующее заседание Рады состоится в четверг, 16 января, начало в 10:00.