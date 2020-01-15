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Нацсовет планирует расширять телерадиовещание на Донбассе

15 января 2020, 14:39

Нацсовет планирует расширять телерадиовещание на Донбассе

За предыдущие четыре года на Донбассе и в Херсонской области были построены четыре радиотелевизионные мачты. Они позволили вернуть украинское вещание более, чем 4 миллионам украинцев, рассказала заместительница главы Нацсовета Уляна Фещук.

В 2016 году в Краматорске была построена мачта высотой 184 метра, в 2017 году – две мачты – в Бахмутовке Луганской области (134 метра) и Чонгаре Херсонской области (150 метров). В 2018 году – в Горняке Донецкой области (190 метров), в 2019 году была увеличена вышка в Чаплинке Херсонской области с 92 до 133 метров.

Как рассказал член Нацсовета Сергей Костинский, с 2015 года Украина использует все доступные технологии телерадиовещания, чтобы реинтегрировать оккупированные территории. Среди этих технологий - как современные, так и те, что считаются устаревшими, «но которые в условиях войны оказались довольно эффективными».

«За 4 года была развита новая и улучшена действующая коммуникационная инфраструктура в Донецкой и Луганской областях и на юге Херсонщины. Увеличена география покрытия украинского сигнала, в частности, на временно оккупированные территории. Упрощены условия получения разрешительных документов на вещание - теперь вещатели вместо лицензии получают у нас разрешения, и процедура упрощает этот процесс в 3-5 раз. И стимулируется развитие кабельных сетей в Луганской и Донецкой областях, где вещатели имеют огромную скидку», - рассказал Костинский.

Фещук добавила, что в текущем году запланировано строительство еще одной телерадиовышки высотой 150 метров в Камышевахе Луганской области. Также в планах – строительство станции теле-радио передачи в Станице Луганской.

Кроме этого, Фещук напомнила, что расширение ТВ-вещания (аналогового и цифрового), а также радиовещания (на FM- и средних частотах) в Украине было благодаря поддержке ряда стран, которые предоставили Украине более 40 теле-радиопередатчиков.

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