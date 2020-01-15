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В ТКГ обсудят меры по прекращению огня. Украина определила три новых участка для разведения на Донбассе

15 января 2020, 15:17

В ТКГ обсудят меры по прекращению огня. Украина определила три новых участка для разведения на Донбассе

Во время следующего заседания Трехсторонней контактной группы в Минске 16 января украинская сторона будет активно работать над продвижением дополнительных мер для полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в телефонном разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель, сообщает Офис президента Украины.

Отмечается, что Зеленский выразил обеспокоенность невыполнением договоренностей по обеспечению реального режима «полной тишины».

Также украинская сторона уже определила перечень трех дополнительных участков разведения сил и средств на Донбассе. «Для нас очень важно, чтобы это были именно гуманитарные участки. Это важно для людей», – подчеркнул Зеленский.

Украинский лидер также сообщил канцлеру ФРГ, что в настоящее время ведется работа над формированием очередных списков для обмена удерживаемыми лицами. 

Встреча лидеров «нормандской четверки» (Украина, Россия, Франция, Германия) прошла 9 декабря в Париже. Была достигнута договоренность об обмене пленными на Донбассе, который состоялся 29 декабря. Также лидеры договорились о разведении войск на трех новых участках и прекращении огня. Новая встреча лидеров нормандской четверки должна состоятся через четыре месяца.

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Ангела Меркель Владимир Зеленский
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прекращение огня Обмен пленными Трехсторонняя контактная группа Разведение сторон

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