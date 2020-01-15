Освобожденные из плена составили список тех, кто все еще сидят в тюрьмах «Л-ДНР»

Освобожденный из плена группировки «ДНР» украинский журналист Станислав Асеев передал президенту Украины Владимиру Зеленскому в ходе личной встречи список тех, кто все еще удерживается в тюрьмах боевиков. Об этом Асеев рассказал в интервью изданию ZN.UA.



Журналист отметил, что не может озвучить публично все детали разговора с президентом, а лишь рассказать о некоторых деталях.



По его словам, президент Украины уже получил списки людей, находящихся в тюрьмах «ДНР».



«Эти списки - результаты общей работы людей, вернувшихся из плена. Мы свели в общий список все данные, которые известны. Это реальные люди, они живы, мы их видели, и они находятся в разных местах так называемой пенитенциарной системы Донецка и Макеевки. Это был первый и самый главный вопрос», - отметил журналист.



Он не назвал количество людей, попавших в эти списки. Большинство из них обвинили в «терроризме», «шпионаже» и «экстремизме».



По словам Асеева, «сегодня у тех людей, которые влияют на процессы обмена, есть осторожная надежда на то, что в ближайшем будущем состоится следующий обмен».



«Так как мы пересекались в основном с мужчинами, женщины сидят в отдельных камерах, то подавляющее большинство в списках - мужчины», - уточнил Асеев.

Украинская сторона имеет документальное подтверждение об удержании 101 гражданина в плену боевиков на Донбассе. Всего по данным украинской стороны, боевики удерживают около 300 украинцев.



В октябре 2019 года стало известно, что еще в августе «суд» при группировке «ДНР» приговорил журналиста Станислава Асеева к 15 годам лишения свободы по обвинению в «шпионаже и призывах к экстремистской деятельности». Асеев публиковался в украинских изданиях под псевдонимом Станислав Васин. Он удерживался в плену «ДНР» с мая 2017 года.



Его освободили в рамках обмена удерживаемыми лицами 29 декабря 2019 года.