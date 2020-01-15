Асеев: Среди освобожденных из плена «ДНР» есть те, кто пытали людей

Освобожденный из плена группировки «ДНР» украинский журналист Станислав Асеев утверждает, что в предыдущих обменах участвовали люди, которые были напрямую задействованы в пытках. Об этом журналист рассказал в интервью изданию ZN.UA по итогу встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.



«Позитивный момент в том, что, по словам президента, СБУ уже работает по ним. Также президент сказал, что, возможно, чтобы такие ошибки не повторялись, такие люди как я перед обменом должны просматривать списки. И даже визуально отсеивать тех, кто-либо сотрудничал с оккупационной администрацией, либо по своим личным садистским наклонностям участвовал в издевательствах и пытках. На самом деле, отследить, кто попадает в обмен очень сложно и здесь играет роль огромное количество факторов. И корректировать такие списки действительно возможно только на финальном этапе», - высказал мнение Асеев.



Также журналист рассказал, что передал президенту в ходе личной встречи список тех, кто все еще удерживается в тюрьмах боевиков.

В октябре 2019 года стало известно, что еще в августе «суд» при группировке «ДНР» приговорил журналиста Станислава Асеева к 15 годам лишения свободы по обвинению в «шпионаже и призывах к экстремистской деятельности». Асеев публиковался в украинских изданиях под псевдонимом Станислав Васин. Он удерживался в плену «ДНР» с мая 2017 года.



Его освободили в рамках обмена удерживаемыми лицами 29 декабря 2019 года.