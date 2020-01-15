Именем убитого Захарченко назовут улицу в Симферополе

Одной из улиц жилого квартала в оккупированном Симферополе присвоили имя убитого главы группировки «ДНР» Александра Захарченко. Об этом в Facebook сообщил депутат Госдумы РФ Андрей Козенко.



«Такое решение принято сегодня на заседании Комиссии по присвоению, изменению и аннулированию наименований элементов улично-дорожной сети и планировочной структуры Симферополя», – написал Козенко.



Он уточнил, что улица расположена в микрорайоне «Крымская роза».

Глава группировки «ДНР» Александр Захарченко был убит 31 августа 2018 года в результате взрыва в кафе «Сепар» на бульваре Пушкина в Донецке.



«ДНР» и российские власти обвинили в убийстве Захарченко Украину. Украинские спецслужбы свою причастность опровергают.



30 сентября 2018 года было опубликовано видео взрыва, в результате которого погиб Захарченко.



Летом 2019 года «ДНР» назвала именем Захарченко одну из площадей Донецка. Кроме того, в краеведческом музее выставили вещи, связанные с жизнью Захарченко. В частности, предметы из кафе «Сепар».