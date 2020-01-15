В среду на Донбассе в ходе обстрела погиб украинский военнослужащий

В среду, 15 января, на Донбассе в результате обстрела погиб украинский военнослужащий. Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил.



По данным штаба, боевики провели 9 обстрелов, в том числе с применением запрещенных Минскими соглашениями вооружений.



Отмечается, что незаконные вооруженные формирования применяли артиллерийские системы калибра 152 мм, минометы калибров 120 мм и 82 мм, гранатометы различных систем, беспилотные летательные аппараты (БПЛА), крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.



Под обстрел попали позиции сил ООС в районе населенных пунктов, Васильевка, Павлополь, Авдеевка, Светлодарск, Новотошковское, Ореховое.