Путин предложил кандидатуру на должность премьера РФ

Президент РФ Владимир Путин внес на рассмотрение в Госдуму кандидатуру главы Федеральной налоговой службы России Михаила Мишустина на должность премьер-министра после встречи с ним. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.



Ранее в среду на встрече Путина с членами правительства премьер Дмитрий Медведев сообщил, что правительство подает в отставку.



Также Путин заявил о намерении ввести должность заместителя председателя Совета безопасности РФ и предложить ее Медведеву.

Михаил Мишустин родился в Москве 3 марта 1966 года. В 1989 году окончил Московский станкоинструментальный институт. Доктор экономических наук, действительный государственный советник Российской Федерации I класса.



В августе 1998 года назначен на должность заместителя руководителя Государственной налоговой службы России. С марта 1999 года по март 2004 года являлся заместителем Министра РФ по налогам и сборам. С марта 2004 года по декабрь 2006 года возглавлял Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости. С января 2007 по март 2008 года руководил Федеральным агентством по управлению особыми экономическими зонами.



В марте 2008 года Мишустин стал президентом инвестиционной компании компаний UFG («ОФГ Инвест»).



6 апреля 2010 года назначен руководителем Федеральной налоговой службы.