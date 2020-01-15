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Суд арестовал на 60 суток боевика, который охранял обломки сбитого самолета рейса МН17

15 января 2020, 20:33

Суд арестовал на 60 суток боевика, который охранял обломки сбитого самолета рейса МН17

Боевика группировки «ДРН», который охранял обломки сбитого самолета рейса МН17 суд арестовал на 60 суток с альтернативой внесения залога в размере 105 тысяч гривен. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

26-летний житель Торецка подозревается в участии в незаконных вооруженных формированиях (ч. 2 ст. 260 УК Украины).

По данным следствия, в августе 2014 года мужчина был зачислен в так называемый батальон «Народное ополчение» в городе Енакиево. 

«Боевик осуществлял охрану блокпоста в с. Грабовое Шахтерского района, где проверял автомобили и документы у водителей и пассажиров и передавал руководителям полученные от информаторов данные о местонахождении и передвижении военной техники Вооруженных сил Украины», — говорится в сообщении.

Кроме этого, был задействован в охране места авиакатастрофы пассажирского самолета «Boeing 777» рейсаМН-17 компании «Malaysia Airlines», в результате которого погибли 298 пассажиров и членов экипажа.

10 января во Госпогранслужбы Украины сообщили о задержании охранника сбитого самолета рейса МН17.

 

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