В Кабмине опровергли информацию об отставке Гончарука

Пресс-служба Кабинета министров Украины заявляет, что информация о заявлении об отставке премьер-министра Алексея Гончарука не соответствует действительности.



«Пресс-служба Кабинета министров не располагает информацией о подлинности никакой аудио или видео записи, которые распространяются в сети Интернет. Информация о заявлении об отставке не соответствует действительности», — говорится в заявлении пресс-службы.



Заместительница руководителя Офиса президента Юлия Ковалив, в свою очередь, опровергает свое участие в совещании.



«На пленках, которые были распространены сегодня в социальных сетях, я указана как один из участников встречи, где обсуждались экономические вопросы. Любой, знакомый со мной, скажет, что на пленках не мой голос и не мой стиль общения. А если эти переговоры действительно имели место, то я не знаю ни когда, ни где они происходили», — написала Ковалив.

Ранее в сети появилась запись, где якобы премьер-министр Украины Алексей Гончарук, первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова и глава Минфина Оксана Маркарова обсуждали курс доллара и экономические вопросы перед встречей с президентом Зеленским.



Также на записи слышно, как мужской голос, похожий на голос премьера, утверждает, что «он полный профан в экономике», а у «Зеленского есть очень примитивное понимание экономических процессов».



Затем в сети появилась вторая запись якобы с премьер-министром, где говорится о проседании экономического роста.



«Вот у нас сейчас в 4 квартале просядет экономический рост. Вот он будет 4 и 4, а сейчас будет по некоторым оценкам 2... И "ухандохали экономику" реформаторы эти, как сказать соросята. Ухандохали экономику. При хозяйственниках было 4 и 6. Пришли соросята — экономика растет 2 и вниз. И ничего никому не докажешь», — говорится на записи.