Для детей изменятся правила въезда в Крым

С 9 февраля вступают в силу изменения правил пересечения административной границы с аннексированным Крымом. Об этом сообщили в Госпогранслужбе Украины.



Так, дети в возрасте до 16 лет должны пересекать КПВВ с Крымом в сопровождении одного из родителей или опекунов и с предъявлением паспорта гражданина Украины или загранпаспорта.



Дети 14 — 16 лет, чьи родители живут в Крыму, могут пересекать админграницу самостоятельно, если они обучаются на территории материковой Украины и находятся в Единой электронной базе по вопросам образования.



В случае выезда на материковую Украину для оформления документов, удостоверяющих личность, въезд на оккупированную территорию осуществляется по предъявленной справке территориального органа миграционной службы.