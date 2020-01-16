Гончарук заявил, что против него и Кабмина начались медиа-атаки, но «борьба продолжается»

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что против него и правительства «развернулись массированные медиа-атаки» в соцсетях и СМИ, однако это не отразится на работе Кабмина. Об этом премьер заявил в своем видеообращении.



«С самого начала против команды президента и правительства работают много людей, которым хотелось, чтобы нам ничего не удалось. Чтобы Украине не удалось. Обращаюсь к тем, кто борется против нас: вам нас не испугать! Мы будем еще настойчивее искоренять коррупцию и перекрывать потоки», — сказал Гончарук.



По словам Гончарука, цель работы его команды — «перезагрузить страну, сломать старую систему и построить новую, без "схематозов" и договорняков». «Борьба продолжается и я уверен в нашей победе!» — подчеркнул он.



Премьер также рассказал, что укрепился обменный курс и увеличились до 7-летнего максимума накопления международных резервов, составляющих 25 миллиардов долларов. По его данным, приток прямых иностранных инвестиций в страну вырос до 2,5 миллиардов долларов, а инфляция снизилась до 4,1%.



«Если это не хорошие новости для страны, то я полный "профан" в экономике!» — резюмировал Гончарук.





15 января были всети были опубликованы якобы разговора премьер-министра Алексея Гончарука с коллегами по Кабмину и руководством Нацбанка. На записи слышно, как голос, похожий на голос премьера, утверждает, что «он полный профан в экономике», а у «Зеленского есть очень примитивное понимание экономических процессов».



Глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что голоса на аудио действительно принадлежат Гончаруку и другим представителям власти, однако записи были сфабрикованы «склейкой» фраз из разговора, который длился три часа.