Верховная Рада в первом чтении проголосовала за легализацию азартных игр

Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект 2285-д о государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр. За такое решение было отдано 260 голосов.



По словам депутата от «Слуги народа» Олега Марусяка, законопроектом предусмотрен принцип ответственной игры. В частности, будет уголовная ответственность за проведение азартных игр без лицензии, ограничения на расположение игорных заведений на улицах городов. Легальные игровые автоматы и букмекерские пункты должны быть только в гостиницах 3−5 звезд с количеством номеров не менее 25 (для Киева — не меньше 50 номеров). Казино можно будет размещать только в пятизвездочных отелях с количеством номеров не менее 100 (для Киева — не меньше 150).



Предусматриваются только классические лотереи — с бумажными билетами, не будет так называемых залов мгновенных лотерей, под которые маскируются игорные заведения.



Согласно законопроекту, игроками не могут быть недееспособные ограниченно дееспособные люди и лица, которым еще нет 21 года.



Марусяк добавил, что законопроект запрещает вести игорный бизнес юридическим лицам, конечным владельцем которых является резидент государства-агрессора (России).



Регулировать сферу азартных игр должен будет Комиссия по развитию и регулированию азартных игр, которая будет подчиняться правительству. К компетенции комиссии относится лицензирование организаторов азартных игр, ведение соответствующих реестров, установление требований по сертификации соответствующего игорного оборудования.



Если законопроект будет принят в целом, то в Украине появится ряд новых реестров, в частности реестр организаторов азартных игр казино, реестр организаторов букмекерской деятельности; реестр организаторов азартных игр в залах игровых автоматов; реестр операторов лотерей; реестр организаторов игры в покер; реестр самоограниченных лиц.



По подсчетам парламентского комитета, поступления в бюджет от легализации азартных игр в первый год составят от 2,5 до 4 миллиардов гривен. Предполагается, что эти деньги пойдут на поддержку культуры, медицины и спорта.