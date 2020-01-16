Законопроект о децентрализации отозван Зеленским на доработку

Президент Владимир Зеленский решил отозвать свой законопроект № 2598 О внесении изменений в Конституцию Украины в части децентрализации для доработки. Как сообщает Офис президента, такое решение было принято по итогам встречи Зеленского с руководством фракции «Слуга народа».



Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия отметил, что документ будет доработан с учетом предложений оппозиции и местного самоуправления.



«Мы общались с нашими коллегами в зале и у них есть замечания по поводу полномочий префектов. Поэтому мы решили сейчас этот вопрос снять с рассмотрения и доработать его вместе с коллегами с других фракций для того чтобы найти компромиссную позицию, в том числе, поработать с Ассоциацией городов Украины, найти компромиссную ситуацию и после того выносить законопроект в зал», — приводит слова Арахамии «Интерфакс-Украина».



Такое решение, по его словам, было принято после переговоров с главами парламентских фракций и групп, а также консультаций с президентом. Причиной же принятие такого решения стала необходимость утверждения законопроекта 300 голосами депутатов.

Вчера, 15 января, Верховная Рада не успела приступить к работе над законопроектом № 2598 об изменениях в Конституцию в части децентрализации власти. Кроме того, законопроект раскритиковали посольства Германии, Канады и Швеции.