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Экс-советник убитого Захарченко поможет писать поправки в Конституцию России

16 января 2020, 14:01

Экс-советник убитого Захарченко поможет писать поправки в Конституцию России

В России создана рабочей группа, которая займется подготовкой предложений о внесении поправок в Конституцию страны. Соответствующее распоряжение подписал президент РФ Владимир Путин, сообщается на сайте Кремля.

В группу, в частности, вошел российский писатель Захар Прилепин, который был советником убитого главы «ДНР» Александра Захарченко.

Всего группа состоит из 75 человек. Сопредседателями группы стали главы комитетов по конституционному законодательству Госдумы и Совета федерации Павел Крашенинников и Андрей Клишас, а также академик РАН Талия Хабриева.

Сегодня проходит встреча Путина с членами группы.

15 января президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию предложил внести поправки в Конституцию. После этого правительство РФ ушло в отставку.

ТЕГИ

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Владимир Путин Захар Прилепин

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