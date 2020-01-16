В Раде призвали не пускать в Украину исполнителя гимна «Шахтера»

Сорок депутатов из четырех парламентских фракций и групп обратились в СБУ с призывом не пускать в Украину российских певцов Александра Серова и Валерия Сюткина.



Депутат фракции «Европейская солидарность» Владимир Арьев опубликовал подписанное парламентариями обращение к главе СБУ Ивану Баконову с соответствующим предложением.





Серов и Сюткин планируют посетить Украину с концертами весной 2020 года.



В обращении говорится, что упомянутые артисты «является гражданами государства-агрессора и в своих выступлениях поддерживают аннексию Крыма и вооруженную агрессию против Украины».



Депутаты просят запретить въезд в Украину не только двум этим певцам, но и другим лицам, которые поддерживают российскую агрессию против Украины.



Концерт Александра Серова в киевском дворце «Украина» запланирован на 23 марта, а Валерия Сюткина — на 27 апреля. Серов выступал в Крыму после аннексии. В июле 2014 года Сюткин назвал присоединение Крыма к России «восстановлением исторической справедливости».



Александр Серов является исполнителем гимна футбольного клуба «Шахтер», который впервые прозвучал в 1997 году.

Иностранные артисты нарушают законодательство Украины, приезжая с гастролями в аннексированный Россией Крым вне украинских пунктов пропуска.



Артистам и певцам, приехавшим на гастроли в Крым или поддержавшим российскую аннексию полуострова, запрещают въезд на материковую Украину.