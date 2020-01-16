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Украина в ТКГ предложила три участка для нового разведения войск на Донбассе

16 января 2020, 18:52

Украина в ТКГ предложила три участка для нового разведения войск на Донбассе

Во время заседания подгруппы по безопасности Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе украинская сторона предоставила предложения по разведению сил и средств на следующих дополнительных трех участках, определенных Генштабом ВСУ. Об этом сообщила пресс-секретарь Кучмы Дарка Олифер на странице в Facebook.

«В продолжение реализации договоренностей лидеров стран Нормандской четверки, в подгруппе по безопасности украинская сторона предоставила свои предложения по разведению сил и средств на следующих дополнительных трех участках, которые были определены Генеральным Штабом Вооруженных Сил Украины», — написала Олифер.

По ее словам, во время заседания подгруппы по безопасности украинская сторона проинформировала о плане мероприятий по гуманитарному разминированию на Донбассе.

Представительница группировки «ДНР» на переговорах Наталья Никонорова заявила, что на данный момент в работе девять возможных локаций, по три варианта от Украины, «ДНР» и «ЛНР». Из них будут определены и согласованы три участка.

16 января в Минске прошла первая встреча трехсторонней контактной группы в 2020 году. В этом заседании, в частности, впервые приняла участие новая спецпредставительница председателя ОБСЕ Хайди Грау, которая сменила на этом посту Мартина Сайдика.

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Трехсторонняя контактная группа Разведение сторон

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