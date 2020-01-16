Кресло главы Минрегиона может занять бывший менеджер Ахметова

Следующим главой Минрегиона станет Денис Шмыгаль — нынешний глава Ивано-франковской облгосадминистрации, работавший ранее директором Бурштынской ТЭС. Об этом сообщает «Новое время» со ссылкой на нардепа от «Слуги народа» Александр Качуру.



«Новый кандидат в министры Денис Шмыгаль вызван завтра [17 января] на встречу с фракцией», — сообщил парламентарий.



По словам Качуры, голоса за назначение Шмыгаля есть. Ожидается, что Рада уже завтра проголосует за кандидатуру Шмыгаля.



Шмыгаль возглавил Ивано-Франковскую область в начале августа 2019 года, после рабочего визита Владимира Зеленского в регион.



С января 2018 Шмыгаль был директором Бурштынской ТЭС, которая принадлежит группе ДТЭК олигарха Рината Ахметова.



До этого работал начальником департамента экономического развития, торговли и промышленности Львовской ОГА.



В 2015 году баллотировался во Львовский облсовет от региональной партии «Народный контроль», которую возглавлял львовский журналист Дмитрий Добродомов, прошедший в Верховную Раду VIII cозыва от Блока Петра Порошенко.



Еще раньше занимал должность замначальника Главного управления Министерства доходов и сборов Украины во Львовской области.



Завтра состоится заседание Комитета ВРУ по вопросам организации государственной власти, где будет рассмотрена отставка нынешнего министра Минрегиона Алены Бабак.