Главные события неподконтрольного Донбасса за день

Главные новости неподконтрольных правительству районов Донецкой и Луганской областей. Коротко о том, что произошло 16 января.

Политика

В Минске состоялось заседание Трехсторонней контактной группы. На встрече подгруппы по безопасности украинская сторона предложила три новых участка для разведения сил, определенные Генеральным штабом. Сами участки еще не озвучиваются.



Украинская сторона в ТКГ также заявила о необходимости проведения СММ ОБСЕ повторной верификации отвода тяжелых вооружений и мест их хранения.



Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что готов к более тесным отношениям с Россией, несмотря на длительные конфликты Москвы со своими соседями, завершения которых «можно ждать долго».



Общество



Группировка «ДНР» начнет поиск земельных участков для использования в качестве мусорных полигонов, так как действующие полигоны ТБО не соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям и могут нести угрозу окружающей среде.



Боевые действия



Наблюдатели СММ ОБСЕ зафиксировали огонь из зенитной установки вблизи подконтрольного боевикам Золотого-5 (Михайловка) Луганской области.



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