В ходе боевых действий на Донбассе погиб украинский военный

В минувшие сутки, 16 января, в результате обстрела на Донбассе погиб один украинский военнослужащий. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



Всего боевиков обвинили в 12 случаях нарушения режима прекращения огня. По данным штаба, незаконные вооруженные формирования использовали запрещенные Минскими договоренностями артиллерийские систем калибра 152 мм и 122 мм, минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометы и стрелковое оружие.



Под обстрел попали украинские позиции в районе населенных пунктов Травневое, Новотошковское, Мироновское, Луганское, Новозвановка, Орехово и Зайцево.



«С начала текущих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. За текущие сутки потерь с нашей стороны нет», — подытожили в штабе ООС.