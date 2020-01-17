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В ходе боевых действий на Донбассе погиб украинский военный

17 января 2020, 07:30

В ходе боевых действий на Донбассе погиб украинский военный

В минувшие сутки, 16 января, в результате обстрела на Донбассе погиб один украинский военнослужащий. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Всего боевиков обвинили в 12 случаях нарушения режима прекращения огня. По данным штаба, незаконные вооруженные формирования использовали запрещенные Минскими договоренностями артиллерийские систем калибра 152 мм и 122 мм, минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометы и стрелковое оружие.

Под обстрел попали украинские позиции в районе населенных пунктов Травневое, Новотошковское, Мироновское, Луганское, Новозвановка, Орехово и Зайцево.

«С начала текущих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. За текущие сутки потерь с нашей стороны нет», — подытожили в штабе ООС.

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