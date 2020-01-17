Гончарук заявил, что правительство продолжит работу, пока Зеленский не примет решение о его отставке

Премьер-министр Алексей Гончарук во время выступления в Верховной Раде заявил, что правительство продолжит свою работу, пока президент Владимир Зеленский не примет политическое решение о его отставке.



По словам Гончарука, его заявление написано в соответствии с Конституцией — на имя спикера парламента Дмитрия Разумкова, но было направлено Зеленскому. «У президента есть право внести его в парламент в любой момент», — добавил премьер.



Гончарук объяснил это тем, что «мы одна команда» и «все пришли во власть благодаря Зеленскому». Премьер снова заявил, что в последнее время вокруг правительства ведется «много информационных атак и манипуляций» для создания разногласий «между командой». «Мы одна команда, ею и хотим оставаться», — подчеркнул глава Кабмина.



Спикер Разумков, отвечая на вопрос депутатов, сказал, что заявление от Гончарука не получал.

Сегодня утром премьер-министр Алексей Гончарук направил заявление о своей отставке президенту Владимиру Зеленскому. В Офисе президента сообщили, что Зеленский рассмотрит заявление.



15 января в сети были опубликованы записи разговора премьер-министра Алексея Гончарука с коллегами по Кабмину и руководством Нацбанка. На аудио слышно, как голос, похожий на голос премьера, утверждает, что «он полный профан в экономике», а у «Зеленского есть очень примитивное понимание экономических процессов».