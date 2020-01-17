Освобожденный из плена танкист рассказал о российских военных на Донбассе

Освобожденный из плена танкист Богдан Пантюшенко в интервью «Украинской правде» рассказал о российских кадровых военных, которые работают вместе с боевиками на Донбассе.



«На "избушке" в течение 2015-2016 годов такие [российские военные] точно были. Именно тогда я понял, что все их структуры функционируют по одной модели. К примеру, есть командир полка — местный хохол, скажем так, сражающейся за террористов. И у него есть дублер из России — кадровый военный. Именно он учит, консультирует и принимает окончательное решение. Также есть дублеры командиров батальонов и рот», — говорит он.



По наблюдениям Пантюшенко, ротация происходит раз в полгода, но желающие могут остаться на год. Также в каждой части есть кураторы, которые отвечают за политические и социальные вопросы.



Освобожденный из плена рассказал, что боевики уверяли, что ранее пленные «были у бандитов, а теперь — в «республике».



«В тот же день нас допросили каждого отдельно: в комнате было четыре человека, записывали разговор на видео. И это были русские — их можно узнать и по говору, и по манере говорить», — рассказывает Богдан.



«Избушка» — это, по словам Пантюшенко, подвальные помещения в здании СБУ в Донецке на улице Щорса, 62. Ранее там были архивы — документы с 1900 года.

Танкист Богдан Пантюшенко был захвачен боевиками 18 января 2015 года во время боев вблизи Донецкого аэропорта.

29 декабря 2019 года на КПВВ «Майорское» состоялся обмен удерживаемыми лицами между украинской стороной и группировками «ДНР»/«ЛНР». Киеву были возвращены 76 человек.