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В Макеевке назвали, насколько вырастет цена на проезд в троллейбусах с февраля

17 января 2020, 12:46

В Макеевке назвали, насколько вырастет цена на проезд в троллейбусах с февраля

Стоимость проезда в троллейбусах Макеевки с 1 февраля составит пять рублей. Об этом сообщил «глава администрации» города при группировке «ДНР» Сергей Голощапов, передает ДАН.

По его словам, повышение цены на проезд позволит увеличить зарплаты работникам транспортной сферы города. При этом стоимость проезда в автобусах и маршрутках пока останется неизменной.

Ранее цена проезда в троллейбусах Макеевки составляла 3 рубля.

В конце декабря глава «ДНР» Денис Пушилин анонсировал рост стоимости проезда в муниципальном транспорте.

ТЕГИ

Места
Макеевка
Организации
ДНР

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