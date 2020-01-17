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Жителя Харькова подозревают в сборе данных об инфраструктуре региона для «ЛНР»

17 января 2020, 14:10

Жителя Харькова подозревают в сборе данных об инфраструктуре региона для «ЛНР»

Служба безопасности Украины задержала жителя Харькова, которого подозревают в сборе информации об объектах критической инфраструктуры региона, а также в участии в боевых действиях в составе группировки «ЛНР». Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

«Его интересовала информация о железнодорожных путях и станциях, Харьковский метрополитен, автовокзалы. Боевик, в течение некоторого времени регулярно лично "осматривал" объекты в разных местах Харьковщины. Собранные данные он планировал передать представителям террористической организации "ЛНР" для организации терактов и диверсий на территории региона», — говорится в сообщении.

По данным спецслужбы, житель Харькова в 2014 году по собственной инициативе присоединился к боевикам, которые временно оккупировали отдельные районы Луганской и Донецкой областей. По данным СБУ, задержанный «дослужился» до командира взвода разведки т. н. 10-й отдельной артиллерийской бригады 2-го армейского корпуса «ЛНР».

Мужчина попал в поле зрения спецслужбы, когда прибыл в Харьковскую область с территории РФ и начал сбор сведений об объектах критической инфраструктуры региона.

Следователи провели обыск в доме задержанного в Харькове. Они обнаружили и изъяли боевую гранату РГН с запалом и тротиловую шашку с электродетонатором.

Задержанному сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 258-3 (участие в деятельности террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

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СБУ ЛНР

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