Суд арестовал 247 млн гривен окружения Януковича в «Международном инвестиционном банке»

Суд наложил арест на 247 млн гривен, которые принадлежали «Всеукраинскому банку развития» и находились на счетах «Международного инвестиционного банка». Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.



13 января судья наложил арест на денежные средства в сумме 247 млн гривен, которые принадлежали ПАО «Всеукраинский банк развития» и находились на счетах ПАО «Международный инвестиционный банк».



В четверг, 16 января суд принял решение о передаче этих средств в управление АРМА и обязал МИБ перечислить их на счета АРМА.



17 января Офис генпрокурора обратился к АРМА с ходатайством об исполнении определений суда о наложении ареста на 247 млн гривен и их передачу в управление АРМА.



«Указанные средства были арестованы в уголовном производстве по легализации незаконных доходов по финансовым операциям окружением бывшего президента Украины Виктора Януковича», — говорится в сообщении.



Также правоохранители изучают вопрос законности средств ПАО «Всеукраинский банк развития» на счетах ПАО «МИБ» и устанавливают причастных к этому решению.