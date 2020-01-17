В Офисе генпрокурора рассказали, сколько военных погибло на Донбассе за год

За 2019 год и начало 2020 года на Донбассе погибло 132 военных ВСУ и 716 получили ранения. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.



«В целом на протяжении 2019-2020 годов из-за постоянных атак со стороны незаконных вооруженных формирований на территории Донецкой области погиб 101 военнослужащий, 519 получили тяжелые ранения, в Луганской области — 31 и 197 соответственно», — сказано в сообщении.



Отмечается, что ведомство контролирует ход расследования и судебного разбирательства по каждому факту гибели военнослужащих в зоне проведения ООС от обстрелов боевиков группировок «ДНР» и «ЛНР».



В частности, следователи Нацполиции открыли производство по факту обстрела боевиками «ДНР» 15 января 2020 года промышленной зоны в Авдеевке, в результате которого погиб военнослужащий ВСУ.



Также сообщается, что по факту гибели украинского военного 16 января 2020 года в селе Новозвановка Луганской области уголовное производство ведет СБУ.