Украина опротестовала в международной организации усиление РФ навигации в Азовском море

Украина опротестовала в Международной морской организации (IМО) действия РФ по расширению радиостанцией НАВТЕКС-Новороссийск района обслуживания на Азовском море и в Керченском проливе. Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий.



«Сегодня в Лондоне во время заседания седьмой сессии Подкомитета по навигации, радиосвязи, поиску и спасанию Международной морской организации делегация Украины, в которую входят специалисты Госгидрографии, выразила протест в связи с неправомерным расширением радиостанцией НАВТЕКС-Новороссийск района обслуживания на акваторию Азовского моря и Керченского пролива », - сказал министр.



Глава украинской делегации, заместитель постоянного представителя Украины при IМО Виталий Мошковский отметил, что объявление навигационной информации по безопасности мореплавания должны распространяться исключительно на украинском радиостанцией НАВТЕКС-Бердянск.



В министерстве отмечают, что в связи с этим Украина призвала ИМО рассмотреть незаконные и односторонние действия РФ, угрожающих безопасности навигации.