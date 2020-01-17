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В «ДНР» заявили об освобождении пяти человек из списка на обмен

17 января 2020, 17:34

В «ДНР» заявили об освобождении пяти человек из списка на обмен

Группировка «ДНР» заявила об освобождении пяти человек, отбывавших наказание на подконтрольной Украине территории в связи с событиями на Донбассе.

Отмечается, что эти люди вышли на свободу в связи с окончанием срока отбывания наказания. По данным группировки, в списке удерживаемых остаются еще 143 человека.

«По оперативным данным по состоянию на 17 января, украинской стороной удерживаются порядка 148 человек, информация по которым отсутствует или уточняется. Стало известно, что из этого списка пять человек были освобождены в связи с отбытием срока наказания», — приводит слова «омбудсмена ДНР» Дарьи Морозовой сепаратистский ресурс ДАН.

Украинская сторона имеет документальное подтверждение об удержании 101 гражданина в плену боевиков на Донбассе. Всего по данным украинской стороны, боевики удерживают около 300 украинцев.

29 декабря 2019 года состоялся обмен удерживаемыми лицами между украинской стороной и группировками «ДНР»/«ЛНР». Киеву были возвращены 76 человек, «Л-ДНР» получили 124 человека.

Освобожденный из плена группировки «ДНР» журналист Станислав Асеев передал президенту Владимиру Зеленскому список тех, кто все еще удерживается в тюрьмах боевиков. 

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