Зеленский «дал шанс» Гончаруку и поручил ему найти «слабые места» в Кабмине

Президент Владимир Зеленский поручил премьер-министру Алексею Гончаруку провести аудит министров и провести кадровые изменения в случае выявления «слабых мест». Об этом он сказал во время встречи с Гончаруком.



Как отметил Зеленский, у него нет оснований полагать, что в Кабинете министров есть нечестные и непрофессиональные люди.



«Я помню, каким образом вы выбирали это правительство, как мы с вами общались, общались с ними, видели их стратегию, их команду, но мы хотим с вами сегодня усиление правительства», — сказал президент.



«Поэтому я прошу вас сегодня найти слабые места и заменить тех или иных руководителей, того или иного министерства, в соответствии с их профессиональными данными», — добавил Зеленский.



Ранее Гончарук подал президенту заявление об отставке после того, как в сеть попала запись его разговора с первой замглавы Нацбанка Екатериной Рожковой и министром финансов Оксаной Маркаровой. На одной из записей Гончарук говорит, что «он полный профан в экономике», а у «Зеленского есть очень примитивное понимание экономических процессов».



Во время сегодняшней встречи с Гончаруком Зеленский сообщил, что решил дать шанс премьеру.



«Я подумал, и мне кажется, что так будет правильно, я решил дать вам шанс и шанс вашему правительству, если вы решите некоторые моменты, которые сегодня очень важны и очень волнуют наше общество», — заявил он.





Глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия подтвердил, что голоса на опубликованных аудио действительно принадлежат Гончаруку и другим представителям власти, однако подчеркнул, что записи были сфабрикованы «склейкой» фраз из разговора, который длился три часа.



Зеленский потребовал от правоохранителей в течение двух недель установить причастных к записи разговоров во время встречи премьер-министра Алексея Гончарука, членов правительства и представителей Национального банка Украины