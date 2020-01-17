Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Зеленский «дал шанс» Гончаруку и поручил ему найти «слабые места» в Кабмине

17 января 2020, 19:55

Зеленский «дал шанс» Гончаруку и поручил ему найти «слабые места» в Кабмине

Президент Владимир Зеленский поручил премьер-министру Алексею Гончаруку провести аудит министров и провести кадровые изменения в случае выявления «слабых мест». Об этом он сказал во время встречи с Гончаруком.

Как отметил Зеленский, у него нет оснований полагать, что в Кабинете министров есть нечестные и непрофессиональные люди.

«Я помню, каким образом вы выбирали это правительство, как мы с вами общались, общались с ними, видели их стратегию, их команду, но мы хотим с вами сегодня усиление правительства», — сказал президент.

«Поэтому я прошу вас сегодня найти слабые места и заменить тех или иных руководителей, того или иного министерства, в соответствии с их профессиональными данными», — добавил Зеленский.

Ранее Гончарук подал президенту заявление об отставке после того, как в сеть попала запись его разговора с первой замглавы Нацбанка Екатериной Рожковой и министром финансов Оксаной Маркаровой. На одной из записей Гончарук говорит, что «он полный профан в экономике», а у «Зеленского есть очень примитивное понимание экономических процессов».

Во время сегодняшней встречи с Гончаруком Зеленский сообщил, что решил дать шанс премьеру.

«Я подумал, и мне кажется, что так будет правильно, я решил дать вам шанс и шанс вашему правительству, если вы решите некоторые моменты, которые сегодня очень важны и очень волнуют наше общество», — заявил он.

Глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия подтвердил, что голоса на опубликованных аудио действительно принадлежат Гончаруку и другим представителям власти, однако подчеркнул, что записи были сфабрикованы «склейкой» фраз из разговора, который длился три часа.

Зеленский потребовал от правоохранителей в течение двух недель установить причастных к записи разговоров во время встречи премьер-министра Алексея Гончарука, членов правительства и представителей Национального банка Украины

ТЕГИ

Люди
Владимир Зеленский Алексей Гончарук
Прочее
Кабинет министров Украины

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
17:34
В «ДНР» заявили об освобождении пяти человек из списка на обмен
12:46
В Макеевке назвали, насколько вырастет цена на проезд в троллейбусах с февраля
10:14
ОБСЕ: Свобода передвижения миссия остается ограниченной на юге Донетчины
22:55
На Донетчине обстреляли беспилотник ОБСЕ
22:40
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
16:19
В «ДНР» рассказали о 9 вариантах для разведения войск на Донбассе
15:20
«ДНР» хочет построить новые мусорные полигоны. Старые уже опасны
09:38
Боевики стреляли из зенитной установки возле участка разведения в Золотом
23:21
На Луганщине ребенок пострадал от боеприпаса, который нашел на полигоне
18:00
На заправках «ДНР» могут вырасти цены на топливо
17:37
71-летний «депутат ДНР» лишился «мандата»
18:17
 «ДНР» будет исследовать толчки в Макеевке сейсмической аппаратурой
09:35
В Донецке горела машина скорой помощи
08:03
В Макеевке горел офис газовой службы
10:27
«ЛНР» приговорила местного жителя к 12 годам тюрьмы за «госизмену»
все новости
19:55
Зеленский «дал шанс» Гончаруку и поручил ему найти «слабые места» в Кабмине
19:12
Боевики стреляли из запрещенного оружия, без потерь
18:14
Лавров считает, что избрание Зеленского не принесло прогресса в вопросах Донбасса
17:34
В «ДНР» заявили об освобождении пяти человек из списка на обмен
17:00
Берлин рассказал, когда Меркель говорит по-русски на переговорах
17:00
Украина опротестовала в международной организации усиление РФ навигации в Азовском море
16:45
В Офисе генпрокурора рассказали, сколько военных погибло на Донбассе за год
16:11
Украинского футболиста выгнали из команды за поездку в Россию
15:37
Троих депутатов на Донбассе подозревают в преступлениях против нацбезопасности
14:31
Суд арестовал 247 млн гривен окружения Януковича в «Международном инвестиционном банке»
14:28
«Жду, что Россия оставит нас в покое». Пристайко сказал, на какой прогресс рассчитывает
14:10
Жителя Харькова подозревают в сборе данных об инфраструктуре региона для «ЛНР»
14:07
Зеленский требует от правоохранителей установить, кто записал разговор Гончарука
13:20
Рада уволила Яременко с поста главы комитета по внешней политике
12:46
В Макеевке назвали, насколько вырастет цена на проезд в троллейбусах с февраля
все новости
ВИДЕО
Местные выборы 2020. Успеют ли внести изменения в Конституцию? ►
06 января, 10:07
Кто может представить Донбасс на переговорах в Минске ►
03 января, 10:51
Зеленский в новогоднем обращении решил объединить всю Украину
01 января, 00:02

«Новости Донбасса» © 2020 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.
Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция