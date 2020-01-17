В стратегию нацбезопасности включили курс на снижение эскалации с РФ

Проект национальной стратегии безопасности Украины включает меры по снижению вероятности эскалации с Россией. Об этом сообщается на сайте Офиса президента.



Документ был представлен сегодня на заседании СНБО под председательством президента Владимира Зеленского. Ожидается, что его примут через неделю.



В основу документа легли три принципа: развитие оборонных возможностей, способность общества и государства быстро реагировать на изменение среды безопасности и развитие стратегических отношений с ключевыми иностранными партнерами, такими как ЕС и НАТО.



«Также предлагается принять меры для уменьшения вероятности эскалации конфликта с РФ и напряжения в двусторонних отношениях», — сообщили в ОП.



Как отметил директор Национального института стратегических исследований Александр Литвиненко, в декабре 2019 года проект Стратегии был представлен в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, где получил положительную оценку.