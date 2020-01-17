Главные события неподконтрольного Донбасса за день

Главные новости неподконтрольных правительству районов Донецкой и Луганской областей. Коротко о том, что произошло 17 января.

Политика

«Громадське» выяснило, какие новые участки для разведения сил обсуждаются в рамках Трехсторонней контактной группы. По информации издания, Киев настаивает на разведении войск в районе Станицы Луганской и Новоселовки Второй, в то время как РФ настаивает на разведении возле Счастья, Веселогоровки, Раскладки и Широкино. Обе стороны согласны на разведении вблизи Авдеевки и КПВВ «Гнутово».



Проект национальной стратегии безопасности Украины включает меры по снижению вероятности эскалации с Россией и напряжения в двусторонних отношениях. Ожидается, что документ примут через неделю.



Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что смена власти в Украине не дала результатов по урегулированию конфликта на Донбассе.



Россия не скрывает, что хочет закрепления «особого статуса» Донбасса в Конституции Украины, но у украинской власти есть свое видение, заявил глава МИД Вадим Пристайко.



Глава миссии США в ОБСЕ Джеймс Гилмор заявил, что местные выборы на неподконтрольной Киеву части Донбасса должны проходить только после вывода российских сил и незаконных вооруженных формирований.



Общество



Группировка «ДНР» заявила об освобождении пяти человек, отбывавших наказание на подконтрольной Украине территории в связи с событиями на Донбассе. Отмечается, что эти люди вышли на свободу в связи с окончанием срока отбывания наказания.



Боевые действия



Освобожденный из плена танкист Богдан Пантюшенко в интервью «Украинской правде» рассказал о российских кадровых военных, которые работают вместе с боевиками на Донбассе.



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