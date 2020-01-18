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Российские силовики запретили украинскому журналисту ездить в Крым и РФ

18 января 2020, 16:25

Российские силовики запретили украинскому журналисту ездить в Крым и РФ

Украинскому журналисту Тарасу Ибрагимову ФСБ РФ запретила въезд на территорию аннексированного Крыма и в Россию на 34 года. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Запрет действителен до 31 мая 2054 года.

«Я напрямую связываю это со своей журналисткой деятельностью и моей работой на издания, которые активно освещают суды над крымскими татарами в Крыму и в России», - заявил Ибрагимов изданию «Крым.Реалии». Он сообщил, что агрессии в его сторону не проявляли и конкретные причины запрета не были указаны ни в постановлении, ни в устном объяснении.

Тарас Ибрагимов работал в Крыму с 2016 года. Сотрудничая с рядом украинских СМИ, он освещал такие судебные процессы, как «дело 26 февраля», дело Ильми Умерова, дело Хизб ут-Тахрир, «дело украинских диверсантов» и другие, а также предоставлял информацию об обысках, арестах и похищениях, которые проводят силовики на территории Крыма.

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