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Самолет с телами погибших в Иране приземлился в Украине

19 января 2020, 11:04

Самолет с телами погибших в Иране приземлился в Украине

Самолет с телами погибших во время авиакатастрофы в Иране приземлился в Украине. Об этом сообщает Бригада транспортной авиации в Facebook.

«Ил-76 Воздушных Сил ВС Украины с телами погибших в тегеранской катастрофе пассажиров и экипажа рейса PS752 пересек украинскую границу и направляется в Борисполь», — говорится в сообщении.

Как отмечается на сайте президента, церемония памяти погибших в результате катастрофы в Иране началась в 11:00 в аэропорту «Борисполь».

Пассажирский самолет МАУ Boeing 737-800, авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран — Киев, разбился в районе международного аэропорта им. имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета рано утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли.

Среди погибших — 11 граждан Украины (среди них девять членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 — Канады, 10 — Швеции, четыре — Афганистана, по три — ФРГ и Великобритании.

Иранские власти 11 января признали, что Boeing был сбит по ошибке иранскими военными. Позже Командующий аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде заявил, что берет на себя всю ответственность за крушение украинского самолета.

МВД Украины передало в Тегеран ДНК-образцы родственников погибших для идентификации тел и возвращения их в Киев.

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