В Киеве прошла акция против ультраправого насилия

Фото: «Фокус»

В Киеве, на Михайловской площади, прошла акция против ультраправого насилия, посвященная годовщине убийства адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Об этом сообщает «Фокус».



Акцию организовал Комитет 19 января, который был основан после убийства в Москве российскими ультраправыми адвоката из РФ Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой.



Теперь же участники организации хотят обратить внимание на проблему нападений и покушений на журналистов и активистов со стороны ультраправых сил.



В комитете считают, что ко многим резонансным преступлениям в Украине (таким как убийство Кати Гандзюк, Павла Шеремета и покушение на депутата Вячеслава Соболева), причастны праворадикалы.



Противники акции бросали в протестующих яйца. Также в активистов летели петарды и камни. Однако правоохранители задержали националистов.

Фото: «Фокус»