В сельских школах Украины ликвидируют туалеты на улице

В Украине 372 учреждения среднего школьного образования до сих пор имеют только холодные туалеты на улице. В этом году органы местного самоуправления должны решить эту проблему и обустроить уборные внутри зданий. Об этом заявила заместительница министра образования и науки Украины Любомира Мандзий.



«В прошлом году правительством было направлена специальная субвенция в размере 267 миллионов гривен в рамках программы "Достоинство ребенка", по которой должны были создать все надлежащие условия и избавиться от такого позорного явления как туалеты на улице возле школ. Органы местного самоуправления должны были обустроить надлежащие условия в своих учебных учреждениях, а это 848 туалетов. Из них на конец года было создано чуть более двухсот. Остальные — надеемся, что построят в этом году», — прокомментировала Любомира Мандзий.



Также она отметила, что в ближайший квартал в министерстве надеются, что уже около сотни учебных учреждений закроют этот вопрос, а до конца года все школы, в которых учатся более 45 учеников, будут иметь теплые уборные внутри здания.



Материал подготовлен в рамках общего проекта Украинского кризисного медиа-центра и Эстонского центра восточного партнерства.