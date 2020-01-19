Призыв с 18-ти, новые участки для разведения и потери с фронта. Главное за неделю

«Донбасс: полный доступ» рассказывает о главных событиях ушедшей недели в Донецкой и Луганской областях. Самое важное за 13 - 19 января.

Урегулирование конфликта на Донбассе



16 января в Минске состоялось заседание Трехсторонней контактной группы. На встрече подгруппы по безопасности украинская сторона предложила три новых участка для разведения сил, определенные Генеральным штабом. Сами участки еще не озвучиваются.



Украина в ТКГ также заявила о необходимости проведения СММ ОБСЕ повторной верификации отвода тяжелых вооружений и мест их хранения.



«Громадське» выяснило, какие новые участки для разведения сил обсуждаются в рамках ТКГ. По информации издания, Киев настаивает на разведении войск в районе Станицы Луганской и Новоселовки Второй, в то время как РФ предлагает отвести силы возле Счастья, Веселогоровки, Раскладки и Широкино. Обе стороны согласны на разведении вблизи Авдеевки и КПВВ «Гнутово».



Россия не скрывает, что хочет закрепления «особого статуса» Донбасса в Конституции Украины, но у украинской власти есть свое видение, заявил глава МИД Вадим Пристайко.



Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что смена власти в Украине не дала результатов по урегулированию конфликта на Донбассе.



Освобожденный из плена группировки «ДНР» журналист Станислав Асеев лично передал президенту Владимиру Зеленскому список пленных, удерживаемых боевиками.



Политика



Президент Владимир Зеленский вернул призыв в армию с 18 лет. Как отметили в Минобороны, юноши в возрасте 18 и 19 лет не попадут под весенний призыв.



Президент Владимир Зеленский отозвал свой законопроект о внесении изменений в Конституцию в части децентрализации. По словам главы фракции «Слуга народа» Давида Арахамии, документ будет доработан с учетом предложений оппозиции и местного самоуправления.



Права человека



«Суд ЛНР» приговорил к 12 годам тюрьмы жителя Голубовки (Кировска) по обвинению в «государственной измене».



Боевые действия



В результате обстрелов в период с 13 по 19 января погибли трое украинских военнослужащих и 13 были ранены. Еще один военный погиб из-за неосторожного обращения с боеприпасами.



В подконтрольном «ЛНР» городе Миусинск 12-летний мальчик получил осколочные ранения лица в результате взрыва боеприпаса, который нашел на полигоне недалеко от дома 12 января.



Освобожденный из плена танкист Богдан Пантюшенко в интервью «Украинской правде» рассказал о российских кадровых военных, которые работают вместе с боевиками на Донбассе.



Общество



Фермер Николай Бутрименко, которого обвиняют в гибели 10 украинских военных и который был передан на неподконтрольную территорию в рамках обмена 29 декабря, не явился на заседание суда якобы из-за лечения.



По данным представителя омбудсмена Павла Лисянского, при пересечении контрольно-пропускных пунктов на Донбассе за 2019 год умерли 27 человек, в основном пожилого возраста.



«ДНР» заявила об освобождении пяти человек, отбывавших наказание на подконтрольной Украине территории в связи с событиями на Донбассе. Отмечается, что эти люди вышли на свободу в связи с окончанием срока отбывания наказания.



Дайджест тв-еженедельников на Донбассе



«Донбасс сегодня»: Владимир Путин меняет модель власти в России. Что принесет это Донбассу? // Киев готов провести выборы в Донецке и Луганске уже в этом году, но договорятся ли с Кремлем?



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