Секретарь СНБО назвал сложными переговоры с Ираном о возвращении «черных ящиков» сбитого самолета

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил о сложности переговоров с Ираном по вопросу возвращения «черных ящиков» сбитого украинского самолета.



«Сейчас идут постоянные консультации украинских и иранских экспертов по этому вопросу. Переговоры сложные и напряженные. Информационный ажиотаж, манипуляции вокруг этой темы, распространение непроверенной информации значительно затрудняют переговорный процесс и могут негативно повлиять на его результативность», — приводит его слова пресс-служба СНБО.



Также Данилов обратился к СМИ с просьбой занимать взвешенную и ответственную позицию по освещению вопроса о возвращении в Украину «черных ящиков» сбитого самолета.



«Настойчиво призываю СМИ при освещении вопроса возвращения "черных ящиков" пользоваться официальной информации украинских органов власти, которую будут предоставлять в зависимости от достижения договоренностей с иранской стороной», — сказал он.

Самолет Boeing 737 украинской авиакомпании МАУ, выполнявший рейс «Тегеран-Киев», разбился 8 января в районе аэропорта вскоре после взлета. При крушении лайнера погибли 176 человек: 82 иранца, 63 канадца, 11 украинцев, 10 шведов, четыре афганца, три немца и три гражданина Великобритании.



Через три дня после авиакатастрофы Иран официально признал, что самолет был сбит силами ПВО. Власти страны подчеркивают, что это произошло непреднамеренно.



19 января тела погибших украинцев вернули в Украину.