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Зеленский считает, что Путин понимает его позицию о независимости Украины

20 января 2020, 08:05

Зеленский считает, что Путин понимает его позицию о независимости Украины

Президент Владимир Зеленский считает, что президент России Владимир Путин понимает его позицию о том, что Украина является независимой страной. Об этом он сказал в интервью The Times of Israel.

«Я не знаю, о чем он [Путин] думает. Он не сказал мне. Я думаю, он понимает мое отношение: Украина — независимая страна. Мы великая страна, крупнейшая в Европе. Я думаю, что он понимает. Что он думает об этом? Это в его голове», — сказал Зеленский.

Украинский лидер подчеркнул, что с Путиным у него начался диалог: было несколько телефонных звонков, состоялась встреча в «нормандском формате». «Мы создали формат для нашего диалога, который привел к некоторым «"чувствительным" решениям. Мы вернули наших пленных, наши корабли. После трех лет без встреч нам удалось договориться о нормандском формате. После этого произошел второй обмен пленных — крупнейший подобный обмен», — отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что его целью является достижение мира на востоке Украины, иначе «никогда бы не пытался стать президентом».

При этом Зеленский отметил, что хотел бы более быстрого прогресса в урегулировании на Донбассе. «Но я вижу прогресс, потому что количество перестрелок значительно сократилось. Но они все еще есть», — добавил президент.

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