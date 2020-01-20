Сайдик напомнил России, что в Минских соглашениях нет пункта об автономии Донбасса

Минские соглашения не содержат пункта о предоставлении автономии Донбасса, как на этом настаивает российская сторона, вместо этого содержится положение об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей в рамках децентрализации.



Об этом в интервью Die Presse заявил австрийский дипломат Мартин Сайдик, который с 2015 по 2019 год был спецпредставителем председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонний контактной группе, передает «Укринформ».



«Потом появился еще один элемент от российской стороны: требование автономии — понятие, которое бесполезно искать в тексте Минских договоренностей. Там есть только децентрализация. Поэтому если украинцы не хотят говорить об автономии, я могу это понять», — сказал Сайдик.



Он отметил, что Украина готова предоставить особый статус ОРДЛО в пределах реформы децентрализации, «но сначала должно быть четка прояснен момент с безопасностью», в частности, определено, как Украина вернет полный суверенитет над всей территорией Донецкой и Луганской областей.



«Проблема заключается в том, что пока россияне и сепаратисты не хотят говорить об этом "Дне X"», — подчеркнул Сайдик.