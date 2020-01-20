Экс-представитель ОБСЕ назвал Россию стороной конфликта на Донбассе

Украина и Россия являются сторонами конфликта на Донбассе, что подтверждается подписями представителей двух этих стран под Минскими соглашениями. Об этом заявил в интервью российскому «Коммерсанту» экс-представитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик.



Он напомнил, что в Минских соглашениях стоят подписи экс-главы миссии ОБСЕ в ТКГ Хайди Тальявини, представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы и бывшего посла России в Украине Михаила Зурабова. Сайдик добавил, что потом в документе пропущено расстояние — и есть подписи бывших глав группировок «ДНР» и «ЛНР» Александра Захарченко и Игоря Плотницкого.



«Почему наверху Украина и Россия? Они разве не стороны конфликта? Именно поэтому они стоят наверху. И есть один посредник — ОБСЕ», — отметил Сайдик.



Он добавил, что в России не хотят слышать, что являются стороной конфликта, предпочитая называть себя «посредником». «Тогда надо сказать, что она [РФ] не исполняет роль посредника», — подчеркнул Сайдик.



В качестве примера экс-представитель ОБСЕ назвал ситуацию с принятием «ЛНР» так называемого закона «о границе», которая включает всю Луганскую область. «Это разве соответствует минским соглашениям? Нет! Где голос России? Посредник иногда обязан говорить открыто. Если он молчит, то есть предположение, что он согласен», — подчеркнул Сайдик.



Также он напомнил, что в отчетах ОБСЕ 80-90% отказов в доступе наблюдателям приходится на «Л-ДНР». «Где здесь посредничество России? Если кто-то посредник, то он должен действовать как посредник. А если посредник на одной стороне, то он не посредник, а "односторонник"», — добавил Сайдик.



По его словам, в Минских соглашениях написано, что особый статус дается ОРДЛО на фоне общей децентрализации Украины. «Никаких других слов и понятий там нет. Россия, мне кажется, пока отказывается говорить о том, как будет восстановлена территориальная целостность Украины согласно духу и букве Минских соглашений», — резюмировал Сайдик.