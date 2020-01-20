Украина просит ОБСЕ продлить мандат СММ

Украина обратилась к Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) с формальной просьбой продлить мандат Специальной мониторинговой миссии. Об этом сообщил министр иностранных дел Вадим Пристайко, передает «Интерфакс-Украина».



«Мы обратились с формальной просьбой продлить деятельность этой миссии, не только продлить, но и добавить возможности человеческого потенциала и финансового для того, чтобы миссия была еще более эффективной, чем в предыдущие годы», — рассказал Пристайко на пресс-конференции в Киеве в понедельник.

21 марта 2014 года Постоянный Совет ОБСЕ одобрил обращение украинской власти, и принял решение направить в Украину Специальную мониторинговую миссию. В состав СММ входит около 700 гражданских сотрудников, 600 из них работают в Донецкой и Луганской областях.



Ежегодно Постоянный Совет ОБСЕ продлевает мандат СММ сроком на один год. Последнее такое решение было принято в марте 2019 года.