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Председатель ОБСЕ поддержал усиление мандата миссии на Донбассе

20 января 2020, 12:21

Председатель ОБСЕ поддержал усиление мандата миссии на Донбассе

Мандат Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ должен быть расширен для усиления возможностей наблюдателей, заявил председатель ОБСЕ, премьер-министр Албании и министр по иностранным делам и делам Европы Эди Рама. Об этом передает «Интерфакс-Украина».

«Я также разделяю с господином министром [иностранных дел Украины Вадимом Пристайко] необходимость усилить эту миссию, всячески поддерживать ее за счет прежде всего надлежащего бюджета. Также надо обеспечить, чтобы СММ не только продолжала исполнять свою роль, но и усилилась, расширила свою роль за счет лучших ресурсов и лучшего технического потенциала», — сказал он во время пресс-конференции в Киеве в понедельник.

Во вторник, 21 января, Рама планирует посетить Донбасс, где хочет посмотреть на то, «какая там сложилась гуманитарная ситуация и ситуация по безопасности в районах, охваченных конфликтом, а также увидеть практическую ценность работы СММ на местах».

Ранее Украина обратилась к Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) с формальной просьбой продлить мандат Специальной мониторинговой миссии.

21 марта 2014 года Постоянный Совет ОБСЕ одобрил обращение украинской власти, и принял решение направить в Украину Специальную мониторинговую миссию. В состав СММ входит около 700 гражданских сотрудников, 600 из них работают в Донецкой и Луганской областях.

В интервью от 23 декабря глава украинского МИД Вадим Пристайко высказал мнение, что проблема работы СММ ОБСЕ на Донбассе заключается не в ее мандате, а в его реализации и дефиците людей. 

ТЕГИ

Организации
ОБСЕ

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