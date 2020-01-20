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Подозреваемого в присвоении 80 млн экс-нардепа сняли с рейса при попытке вылететь из Украины

20 января 2020, 13:20

Подозреваемого в присвоении 80 млн экс-нардепа сняли с рейса при попытке вылететь из Украины

Экс-президента корпорации «Укрбуд» и экс-народного депутата Максима Микитася сняли с рейса в аэропорту «Борисполь» при попытке выехать из Украины. Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко в комментарии «Интерфакс-Украина».

«Он пытался вылететь из Украины. Но более детальной информации сообщить не можем, поскольку она больше касается деятельности других правоохранительных органов», — сказал Демченко.

Согласно тексту письма Офиса генерального прокурора, копией которого располагает агентство, у Микитася было разрешение Специализированной антикоррупционной прокуратуры на выезд в Великобританию с 20-го по 24 января для лечения. Прокуратура на этот период времени предоставила Микитасю документы для выезда за границу и обязала вернуть их следствию до 25 января.

Микитася подозревают в завладении имуществом Национальной гвардии на сумму более 81 млн гривен.

По информации следствия, в 2000-х Главное управление внутренних войск МВД и компания-застройщик заключили соглашение, по которому на территории бывшей воинской части должны были построить жилой комплекс со встроенными паркингами и нежилыми помещениями. В обмен на земельный участок площадью около 1 га в центре Киева Нацгвардия должна была получить в жилом комплексе 50 квартир и 30 паркомест.

В 2016-2017 годах Нацгвардия отказалась от квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме, который та же компания-застройщик возводила на окраине Киева.

В НАБУ подчеркнули, что стоимость «этих квартир, как установила проведенная в рамках досудебного расследования экспертиза, на 81,6 млн грн меньше той, в которую оценены квартиры, которые должна была получить Нацгвардия на старте договоренностей».

В октябре 2019 года Микитась вышел после внесения залога в размере 80 млн грн, он носит электронный браслет.

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Максим Микитась
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национальная гвардия НАБУ

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