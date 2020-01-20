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Замсекретаря СНБО раскритиковал своего начальника и его советников

20 января 2020, 14:00

Замсекретаря СНБО раскритиковал своего начальника и его советников

Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, генерал-майор Сергей Кривонос в интервью «Радио Свобода» раскритиковал своего начальника Алексея Данилова и его советников.

На вопрос, понимает ли он причину, почему президент Владимир Зеленский уволил его с должностей председателя рабочей группы по укреплению обороноспособности государства и председателя комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля, Кривонос ответил: «Все это было сделано с подачи секретаря СНБО, чтобы ему проще было решать определенные вопросы, минуя меня».

Также он считает, что Данилову не нужна «сильная Украина». «И предыдущий секретарь господин Данилюк, и господин Данилов за короткое время умудрились упустить уровень значения Совбеза ниже плинтуса. И в Офисе президента не особенно прислушиваются к определенным действиям Совета национальной безопасности, а соответственно это влияет на ситуацию в стране, в моем понимании, не слишком положительно», — продолжает Кривонос.

Также он сказал, что ему непонятен принцип назначения советников секретаря СНБО. «Во многих случаях, люди, которые не имеют доступа к государственной тайне, "бродят" в организации, которая отвечает за безопасность страны. Это, если честно, меня, как военного, настораживает. Это во-первых. А во-вторых, может, они какие-то великие теоретики, но я снова задаю вопрос: а где эти теоретики были предыдущие пять лет? Это люди, которые "всплыли" неизвестно откуда и непонятно чем они занимались», — сказал замсекретаря СНБО.

Отвечая на вопрос, имеет ли он в виду Сергея Сивохо, Кривонос заявил: «Сивохо — один из большой обоймы, которая есть». Кривонос считает, что своими заявлениями он «дискредитирует и раскачивает ситуацию внутри страны». Также он полагает, что высказывания Сивохо на посту советника секретаря СНБО «были токсичны для военных, волонтеров и патриотов Украины».

Одним из таких примеров он считает заявление Сивохо о примирении. «Может, у него намерения достаточно правильные, но надо иметь понятие о контексте... Научитесь правильно излагать свои мысли, так, чтобы не раскачивать ситуацию в стране», — сказал Кривонос.

Сергей Кривонос был назначен заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны 12 марта 2019 года тогдашним президентом Петром Порошенко. Кривонос сохранил должность и при Владимире Зеленском.

Кривонос баллотировался на пост президента Украины, однако позже заявил, что снимает свою кандидатуру с предвыборной гонки в пользу Порошенко.

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